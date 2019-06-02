Американское СМИ назвало F-35 одним из наихудших образцов вооружения США

Новостной портал Business Insider назвал стелс-истребитель F-35 одним из самых худших образцов американского вооружения ввиду его высокой стоимости и проблем с надежностью.

Так, последние испытания самолета выявили ряд технических и производственных недостатков данной модели, в то время, как стоимость его обслуживания возросла до 1,2 триллиона долларов.

Помимо истребителя, автор статьи включил в рейтинг худших образцов эсминцы класса Zumwalt, у которых выявлены проблемы с силовыми установками, бортовой электроникой, вооружением, корабли прибрежной зоны типа Littoral Combat Ship, имеющих технические недостатки.

Издание также «выделяет» авианосцы класса Ford, которые демонстрируют плохую надежность важных для полета систем и электромагнитный рельсотрон, обладающий ограниченной скорострельностью и высокой энергозатратностью.