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«Меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть»: Климкин ответил на претензии Зеленского

Дарья Муромова
21:12 27.06.2019
Ранее главу государства возмутил ответ украинского МИД на ноту России по арестованным морякам.
«Меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть»: Климкин ответил на претензии Зеленского
© Фото: Nina Liashonok, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критические замечания президента страны Владимира Зеленского.

Ранее главу государства возмутил ответ украинского МИД на ноту России по арестованным морякам. Зеленский отметил, что ведомство не согласовывало документ с ним. В ответ на это Климкин заявил, что украинская нота фиксирует исключительно международно-правовую позицию и может не согласовываться с президентом.

«(Москва подготовила) ловушку для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в офисе президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод – это опорочить моряков», - так Климкин объяснил в Facebook несогласование публикации ответной ноты с Зеленским.

Дипломат считает, что Москва якобы «без проблем» может отпустить украинских моряков, а своей нотой «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом России».

«Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть», - заключил министр, добавив, что Зеленский к нему не обращался.

Напомним, Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, в которых предлагалось пойти Незалежной навстречу в рамках уголовно-процессуального законодательства, невзирая на продолжение уголовного процесса относительно арестованных моряков. Украина отказалась обсуждать этот вопрос.

В МИД России уверены, что Киеву нужны не сами моряки, а только шум вокруг этого инцидента.

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