«Мы не против кого-то, а за себя самих»: Путин о внешней политике России

Россия никогда не ведет политику против кого-либо и не выстраивает двусторонние отношения против какой-либо определенной страны. Об этом в интервью Financial Times заявил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос журналиста о тесных отношениях между Китаем и РФ, он отметил: страны действительно дружат. Однако эти отношения не имеют никакой связи с торговыми спорами между США и КНР.

«Мы с Китаем не выстраиваем политику против кого-либо, мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества», - пояснил российскую позицию президент.