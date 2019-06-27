Путин заявил о риске возобновления гонки ядерных вооружений

Риск, связанный с гонкой ядерных вооружений существует, заявил президент России Владимир Путин в интервью FT накануне саммита G20.

«Думаю, что такой риск есть. Я уже сказал, что США вышли из договора по противоракетной обороне в одностороннем порядке, также фактически вышли из ДРСМД, хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Хотя Россия в этом случае не имеет для них никакого значения, потому что этот военный театр Европы вряд ли сейчас представляет какой-то интерес для Соединенных Штатов, несмотря на расширение НАТО и увеличение натовских контингентов у наших границ. Но факт остается фактом - США выходят из этого договора. Вышли фактически», - констатировал президент.

Он отметил, что теперь на повестке дня - договор о сокращении наступательных стратегических вооружений. Путин выразил надежду, что им удастся встретиться с президентом США Дональдом Трампом на G20 в Осаке и обсудить эти вопросы.

«Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого договора между США и Россией. Но пока никакой инициативы не видно со стороны наших американских партнеров. Ничего нет, а в 2021 году он (ДРСМД) заканчивается. Если сейчас переговоры не будут начаты, он умрет, потому что времени не будет даже для формальностей», - добавил глава российского государства.

Он подчеркнул, что последний разговор с Трампом говорит о его заинтересованности в данном вопросе, но никаких практических шагов все равно не делается.