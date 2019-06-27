Путин рассказал об «энергичных попытках» убедить США не выходить из ДРСМД

Россия предлагала США несколько вариантов решения ситуации вокруг ДРСМД. Об этом сообщил Владимир Путин.

«Мы долго дискутировали на эту тему, спорили, предлагали разные решения. Я со своей стороны предпринимал очень энергичные попытки переубедить наших американских партнеров не выходить из договора, а если уж выходить - то обеспечить международную безопасность на длительный исторический период», - заявил российский лидер в интервью с Financial Times.

Односторонний выход Соединенных Штатов из договора не кажется президенту верным решением.

Путин подчеркнул: он предлагал совместную работу по противоракетной обороне, причем выступал за ее организацию сразу на три стороны – на Россию, США и Европу.

«Но, к сожалению, этого не произошло. И мы видим другое развитие ситуации, связанное с развитием вооружения, новейших технологий», - добавил Путин.

Президент утверждает: сегодня надо все сделать для того, чтобы не обострять ситуацию.

Напомним, 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что РФ зеркально ответит на решение и тоже приостанавливает участие в договоре.