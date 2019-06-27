Масштабное наводнение под Иркутском: кадры с коптера

Масштабный потоп настиг Иркутскую область – более 700 домов ушли под воду. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

На кадрах видно, что многие поселочные дороги и участки полностью ушли под воду, как и первые этажи частных домов.

Проливные непрекращающиеся дожди спровоцировали сильный паводок, из-за чего уровень воды в реках поднялся на два метра.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей в пункты временного пребывания, а для тех, кто отказался уезжать, организовали доставку еды и лекарств на лодках и специальных машинах. При этом транспортное сообщение между поселками нарушено - дороги размыты, снесено три моста.