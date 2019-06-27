МИД Франции позитивно воспринял возвращение России в ПАСЕ
Французский МИД напомнил, что участие России в Совете Европы отвечает интересам российских граждан.
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Франция приветствует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, говорится на странице французского МИД в Twitter.
«Франция с удовлетворением констатирует возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Убеждение Франции состоит в том, что Россия должна иметь свое укоренение в Европе», - приводится в сообщении МИД.
Французский МИД напомнил, что участие России в Совете Европы отвечает интересам российских граждан, которые должны иметь доступ к ЕСПЧ – основному инструменту защиты прав человека в Европе.
Ранее ПАСЕ полностью восстановила в правах российскую делегацию. Ряд стран заявили о приостановке своей деятельности на текущей рабочей сессии в связи с этой ситуацией.