Иконы в Главном храме ВС РФ расскажут прихожанам о военной истории

Иконы с изображениями святых покровителей русского воинства пишут мастера в Ярославле. Все лики в будущем будут украшать Главных храм Вооруженных сил России в Подмосковье.

Иконы, как и все в соборе, будут рассказывать посетителям о военной истории.

В процессе работы художники изучали историческую литературу, советовались с военными экспертами. На эскизах появляются важные детали - корабли, оружие. За спиной Федора Ушакова, к примеру, разыгрывается битва, где побеждает русский флот.

В цвета добавляют больше зеленого - это будет соответствовать внутреннему убранству храма, в котором превалируют спокойные тона, лаконичность и строгость.

Главный храм Вооруженных сил станет третьим по размерам в стране после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Вся архитектура сооружения будет пронизана символами Победы в Великой Отечественной войне. Так, диаметр основания центрального купола составит 19,45 метров - в честь года завершения войны. Высота звонницы - 75 метров, в честь грядущей годовщины.

Макет Главного храма Вооруженных сил России представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Ранее стало известно, что купола на Главный храм ВС РФ установят осенью. Масштабные монолитные работы уже близки к завершению. Как идет строительство, недавно лично проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.