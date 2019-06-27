Ушел из жизни известный историк Андрей Сахаров
Сахаров - автор около 400 научных трудов по историографии, внешней политике России, а также международным отношениям.
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Ушел из жизни известный российский историк и профессор Андрей Сахаров. Ему было 89 лет.
В течение многих лет Андрей Николаевич возглавлял Институт российской истории РАН.
Он стал автором порядка 400 статей по историографии и источниковедению, внешней политике России и международным отношениям.
Сахаров внес большой вклад в подготовку таких изданий, как «История человечества» и «Великая Отечественная война».
Прощание с профессором пройдет 29 июня в храме Михаила Архангела за Бородинской панорамой в Москве. После чего его похоронят на Химкинском кладбище.