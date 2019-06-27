Ушел из жизни известный историк Андрей Сахаров

Ушел из жизни известный российский историк и профессор Андрей Сахаров. Ему было 89 лет.

В течение многих лет Андрей Николаевич возглавлял Институт российской истории РАН.

Он стал автором порядка 400 статей по историографии и источниковедению, внешней политике России и международным отношениям.

Сахаров внес большой вклад в подготовку таких изданий, как «История человечества» и «Великая Отечественная война».

Прощание с профессором пройдет 29 июня в храме Михаила Архангела за Бородинской панорамой в Москве. После чего его похоронят на Химкинском кладбище.