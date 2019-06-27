Более 700 домов ушли под воду под Иркутском

Более 700 жилых домов оказались под водой в Иркутской области – там сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.

Проливные дожди вызвали сильный паводок. Уровень воды в местных реках резко поднялся - уже на два метра. Затоплены целые поселки. Спасатели эвакуируют жителей в пункты временного размещения.

Для тех, кто отказывается покидать дома, организовали доставку продуктов и лекарств на лодках и машинах повышенной проходимости. Транспортное сообщение нарушено - дороги размыты, течением снесло три моста.

По данным Gismeteo, в Иркутске и области до конца этой недели будут проливные дожди с грозами, при этом дневная температура будет не выше +23 градусов.