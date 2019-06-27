В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Комиссия МАК опубликовала документ по расследованию крушения самолета Ан-148 «Саратовские авиалинии».

Одной из причин катастрофы, как следует из публикации на сайте ведомства, стали ошибочные действия экипажа.

Отмечается, что ошибки были сделаны во время набора высоты «в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех ППД», что сделало невозможным контроль за полетом авиасудна.

«Происшествие относится к категории потери управления в полете», - говорится в документе.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после вылета из Домодедово. В результате трагедии все, кто находились на борту, - 71 человек – погибли.