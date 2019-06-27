Москва встала в 8-бальных пробках из-за дождей

По данным на 19.30 сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что на дорогах Москвы зарегистрированы пробки в 8 баллов.

Особенно движение затруднено в центре - в районе метро «Лубянка», «Охотный ряд» и «Театральная». Автомобилисты задержатся и на Бульварном кольце: от Яузского до Петровского бульвара и от Страстного до Тверского бульвара.

Более свободно автомобили едут по МКАД, а на Садовом кольце придется стоять практически везде.

Ранее синоптики рассказали, когда в столицу вернется тепло. Погода улучшится с 1 июля.