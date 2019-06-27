В Волгограде 5 тысяч квадратных метров рынка охватил пожар

Склад со стройматериалами на оптовом рынке горит в Волгограде. Пожар удалось локализовать. Огнем охвачено около 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС во Волгоградской области.

«Звезда» публикует кадры пожара. На них видно, как пламя вырывалось из дверей и окон здания. Обрушилась крыша.

Территорию рынка оцепили. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.