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В «Промсвязьбанке» рассказали о специальных ипотечных условиях для военных

Дарья Муромова
19:05 27.06.2019
Общая сумма выданных кредитов превысила 20 миллиардов 300 миллионов рублей.
© Видео: ТРК "Звезда"

Одиннадцать с половиной тысяч военнослужащих смогли получить жилье благодаря программе «Военная ипотека» в «Промсвязьбанке». Сегодня в опорном банке оборонно-промышленного комплекса подвели итоги программы за минувший год.

Общая сумма выданных кредитов превысила 20 миллиардов 300 миллионов рублей. Для военнослужащих предусмотрены специальные ставки. Еще одна удобная опция - это возможность на более выгодных условиях рефинансировать в «Промсвязьбанке» ипотечный кредит, взятый ранее в другом банке. За счет рефинансирования военнослужащие могут существенно сократить срок и сумму кредитования, экономия может достигать до 600 тысяч рублей. Сама программа военной ипотеки постоянно совершенствуется, появляются новые сервисы и возможности. Расширяется и ее география.

«Мы открыли в прошлом году 32 ипотечных центра в 32 регионах - всего у нас 57 ипотечных центров в 55 регионах обслуживания. То есть мы расширили географию присутствия для того, чтобы обслуживать максимальное количество военнослужащих. Мы создали ряд удобных сервисов. Мы принимаем решения по заявкам, мы принимаем сами заявки на ипотечный кредит в онлайне. То есть военнослужащему достаточно лишь один раз прийти к нам в банк - для заключения сделки», - сказала начальник управления ипотечных продаж «Промсвязьбанка» Татьяна Чернышева.

Учли в «Промсвязьбанке» и саму специфику военной службы. Военнослужащие часто находятся вдалеке от тех мест, где хотят приобрести квартиру. Специально для таких случаев в банке создали онлайн-сервис по оценке жилья. Он позволяет экономить и время, и деньги.

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