Новинки оборонки и контракты на триллион рублей: детали посещения Путиным парка «Патриот»

В павильонах подмосковного парка «Патриот» третий день работает пятый юбилейный Международный военно-технический форум «Армия-2019». Сегодня туда приехал президент России Владимир Путин. В сопровождении министра обороны и главы Генштаба Владимир Путин прошел по стендам форума и осмотрел последние разработки отечественной оборонки.

Похоже, новая эра наступила, будущее уже сегодня. И его показали президенту в павильоне технополиса «Эра». Верховному главнокомандующему, министру обороны и начальнику Генштаба показали станцию радиоразведки на беспилотном вертолете. Мимо нее не пролетит и муха. На нем установлены система ПВО и система РЛС, проводящая радиолокационную разведку местности, обнаруживающая вражеские дроны.

На выставке представили и маневренный, быстроходный багги. Сам не летает - и другим не дает. Его задача - устранять беспилотники неприятеля. Место для стрелка оборудовано пулеметом, стоящим на консоли, которая убирается, чтобы активировать систему по запуску беспилотного летательного аппарата.

Много на форуме и разработок от юных инженеров: суворовцев, кадетов и воспитанниц пансионов Минобороны. Серьезные не по годам, и ноу-хау у них под стать. Встать по стойке смирно, кажется, готов и робот при виде военачальников. В состав комплекса входит макет радиоэлектронной борьбы, а также пульт дистанционного контроля и видеонаблюдения.

Форум «Армия» - это и потрогать, и посмотреть, и показать, и, конечно, выполнить гособоронзаказ. Сегодня стало известно, что на форуме «Армия» уже заключили около полусотни контрактов. На Церемонии обмена документами присутствовали Владимир Путин и Сергей Шойгу. Были заключены стратегически важные документы: соглашения о закупке многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57 и новейших вертолетов Ми-28НМ. Общая сумма всех соглашений, подписанных на форуме в этом году, - свыше триллиона рублей.