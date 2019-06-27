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PR-директор Алибасова признался, что «отравление» - спектакль

Александра Арсентьева
18:21 27.06.2019
«С Алибасовым можно делать практически все, поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением», - заявил PR-директор.
PR-директор Алибасова признался, что «отравление» - спектакль
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

PR-директор продюсера Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин уже месяц усердно создает вокруг своих работодателей шумиху. В интервью «Вечерней Москве» он признался, что весь этот спектакль - тщательно проработанное шоу, причем - «по законам драматургии».

«Подпитывать» СМИ надо постоянно, заявил Горожанкин. По его словам, пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами, понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят. Горжанкин отметил, что «спектакль» необходим, чтобы поддержать популярность.

«Каждое событие можно "продать". Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут, и не считаем это зазорным», - рассказал PR-директор.

«Об этом мечтают все звезды. Это образец того, как можно использовать события личной жизни, даже неприятные, как рекламу», - отмечает Горжанкин, поясняя, что главное в его деле - это «держать после этого "уровень", подпитывать интерес публики».

PR-директор заявил, что важен и сам «объект». К примеру, Бари Алибасов является эпатажной фигурой, человек, который может «выдать публике все - до основания своей жизни». И это, по словам Горжанкина, просто нужно уметь эффективно использовать. Поэтому и возник текущий «затяжной сериал», причем он далек до финальных титров, сказал он.

«С Алибасовым можно делать практически все, поэтому наша история не закончится. Это шоу с продолжением», - заявил PR-директор.

Напомним, Алибасову понадобилась медицинская помощь после отравления средством для прочистки труб. Артист получил сильные ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей. За жизнь Алибасова боролись реаниматологи НИИ имени Склифосовского. Сообщалось, что медики были вынуждены на несколько дней погрузить продюсера в состояние медикаментозного сна. 11 июня врачи привели Алибасова в чувство, а позднее его выписали из больницы.

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