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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Андрей Аркадьев
01:12 27.06.2019
От участия в сессии отказались Украина, Польша, Латвия, Литва, Словакия, Грузия и Эстония.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Council of Europe via, Globallookpress.com

Делегации семи стран покинут сессию Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) до конца года. Данное решение члены организации приняли после того, как Россию полностью восстановили в правах, заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ и выйти из ПАСЕ до конца года», - приводит его слова РБК.

Первой об отказалась от участия в сессии ПАСЕ Украина. Следом за ней из организации вышли Польша, Латвия, Литва, Словакия, Грузия и Эстония.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал подобные действия делегаций «истерикой русофобского меньшинства» и «инфантильным поведением». Он подчеркнул, что делегации покидают не ПАСЕ, а только сессию, которая заканчивается в ближайшие дни.

Ранее ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации после длительного перерыва. В России назвали принципиально важным для всех решение ассамблеи. В ответ на это Украина приостановила свое участие в ассамблее.

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