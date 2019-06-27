Газосигнализатор и биомеханическая рука: Путин осмотрел новинки «Армии-2019»

Президент России Владимир Путин ознакомился и с экспозицией форума «Армия-2019» - президенту представили новейшие разработки научных рот.

В числе новинок главе государства показали газосигнализатор - небольшое устройство, которое легко умещается в ладони, почти моментально обнаруживает вредные вещества в воздухе. Его представили на стенде технополиса «Эра». Там же президент осмотрел станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, лазерную сканирующую систему технического зрения, а также макет робота радиоэлектронной борьбы.

Президент оценил и работы молодого поколения - наукой активно занимаются учащиеся Суворовских училищ и воспитанницы Пансиона Минобороны. Юные участники форума показали Владимиру Путину легкий багги для разведки и биомеханическую руку, с помощью которой можно управлять роботами.

Юбилейный пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня. Со стендами в парке «Патриот» можно будет ознакомиться с 28 июня.