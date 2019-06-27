Взгляд в темноте: уникальные тепловизионные камеры представили на форуме «Армия-2019»

Любое изменение температуры на объекте – в особенности на объектах ВПК, опасных промышленных производствах, в особо охраняемых зонах – это повод проявить бдительность и проверить источник аномалии. Тепловизионное оборудование является эффективным инструментом для контроля за изменениями температуры в самых разных сферах и отраслях. Например, для обеспечения безопасности на производственных объектах с целью выявления дефектов и предотвращения утечек опасных веществ, для охраны государственных границ и стратегических объектов, для обеспечения пожарной безопасности природных зон и лесных массивов.

Все объекты с температурой выше абсолютного нуля являются источниками теплового излучения. Невидимый для человеческого глаза, данный тип излучения может быть зафиксирован с помощью тепловизоров. Чем выше температура объекта, тем больше излучения он будет выделять, и тем ярче и контрастнее будет изображение. Однако до недавнего времени такой прибор был всего лишь регистратором температурных изменений. Сейчас же у подобных аппаратов появился целый спектр функций, в том числе, видеоаналитика для выявления нарушений периметра, фиксации фактов вторжения в охраняемую зону, поиска движения, распознавания объектов, фильтрации ложных тревог и многое другое. По сути своей оборудование буквально учится «на ходу». Такую уникальную технологию разработали в компании Hikvision. Ее разработки были представлены в рамках форума «Армия-2019».

Технология «глубокого обучения» дает возможность получать полный и точный анализ поведения людей и объектов, включая обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из нее и многое другое. Функция интеллектуального обнаружения человека/автомобиля позволяет сократить количество ложных срабатываний, вызванных движением животных, тряской камеры, падающими листьями или другими нерелевантными объектами и природными явлениями», - рассказал «Звезде» директор департамента управления проектами Hikvision Антон Голубев.

Специалисты компании Hikvision проделали огромную работу и собрали более 100 000 примеров глобальной информации о климате, которые позволяют камерами «обучаться» и анализировать все то, что попадает в их объектив.

Антон Голубев подчеркнул, что приборы, в первую очередь, могут применяться для охраны периметра, контроля обстановки на стратегических объектах, в аэропортах, для контроля за пожарной обстановкой, для измерения температуры и т.д. Господин Голубев пригласил всех заинтересованных ознакомиться с разработками компании на стенде Hikvision на форуме «Армия-2019».

Продакт-менеджер компании Hikvision Евгений Ли рассказал еще об одной уникальной разработке компании. Это новая тепловизионная система охраны периметра. Она выглядит как большая камера на прочном штативе.

© Hikvision

Она способна распознать приближение человека за пять километров, а движение автомобиля будет заметно на расстоянии до 16 километров. Тепловизионный модуль системы способен обнаружить очаги возгорания на ранней стадии в радиусе до десяти километров.

Использование алгоритмов «глубокого обучения» позволило компании реализовать уже несколько сложных проектов с использованием этой камеры. Более того, она очень неприхотлива к условиям эксплуатации, и может устанавливаться хоть на крайнем севере - ее рабочие диапазоны температур от минус 40 до плюс 60 градусов. Она оборудована специальной системой подогрева и охлаждения, которая препятствует замерзанию или запотеванию приборов.

«Но главная ее особенность заключается именно в аналитической функции», - подчеркнул Евгений.

Оператор может также выбрать объект мониторинга: камера сможет следить за выбранным сектором, конкретной точкой или же за заданной линией. Помимо этого у системы есть функция панорамной съемки.

Кроме стационарных тепловизионных комплексов в линейке Hikvision также есть портативные тепловизоры. Устройства имеют слот для SD-карт, аккумулятор обеспечивает до пяти часов непрерывной работы. Они могут быть задействованы при проведении спасательных операций, при борьбе с контрабандой, а также для обнаружения возгораний, охраны границ и для решения многих других специальных задач.