Взгляд в темноте: уникальные тепловизионные камеры представили на форуме «Армия-2019»
Любое изменение температуры на объекте – в особенности на объектах ВПК, опасных промышленных производствах, в особо охраняемых зонах – это повод проявить бдительность и проверить источник аномалии. Тепловизионное оборудование является эффективным инструментом для контроля за изменениями температуры в самых разных сферах и отраслях. Например, для обеспечения безопасности на производственных объектах с целью выявления дефектов и предотвращения утечек опасных веществ, для охраны государственных границ и стратегических объектов, для обеспечения пожарной безопасности природных зон и лесных массивов.
Все объекты с температурой выше абсолютного нуля являются источниками теплового излучения. Невидимый для человеческого глаза, данный тип излучения может быть зафиксирован с помощью тепловизоров. Чем выше температура объекта, тем больше излучения он будет выделять, и тем ярче и контрастнее будет изображение. Однако до недавнего времени такой прибор был всего лишь регистратором температурных изменений. Сейчас же у подобных аппаратов появился целый спектр функций, в том числе, видеоаналитика для выявления нарушений периметра, фиксации фактов вторжения в охраняемую зону, поиска движения, распознавания объектов, фильтрации ложных тревог и многое другое. По сути своей оборудование буквально учится «на ходу». Такую уникальную технологию разработали в компании Hikvision. Ее разработки были представлены в рамках форума «Армия-2019».
Технология «глубокого обучения» дает возможность получать полный и точный анализ поведения людей и объектов, включая обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из нее и многое другое. Функция интеллектуального обнаружения человека/автомобиля позволяет сократить количество ложных срабатываний, вызванных движением животных, тряской камеры, падающими листьями или другими нерелевантными объектами и природными явлениями», - рассказал «Звезде» директор департамента управления проектами Hikvision Антон Голубев.
Специалисты компании Hikvision проделали огромную работу и собрали более 100 000 примеров глобальной информации о климате, которые позволяют камерами «обучаться» и анализировать все то, что попадает в их объектив.
Антон Голубев подчеркнул, что приборы, в первую очередь, могут применяться для охраны периметра, контроля обстановки на стратегических объектах, в аэропортах, для контроля за пожарной обстановкой, для измерения температуры и т.д. Господин Голубев пригласил всех заинтересованных ознакомиться с разработками компании на стенде Hikvision на форуме «Армия-2019».
Продакт-менеджер компании Hikvision Евгений Ли рассказал еще об одной уникальной разработке компании. Это новая тепловизионная система охраны периметра. Она выглядит как большая камера на прочном штативе.
Она способна распознать приближение человека за пять километров, а движение автомобиля будет заметно на расстоянии до 16 километров. Тепловизионный модуль системы способен обнаружить очаги возгорания на ранней стадии в радиусе до десяти километров.
Использование алгоритмов «глубокого обучения» позволило компании реализовать уже несколько сложных проектов с использованием этой камеры. Более того, она очень неприхотлива к условиям эксплуатации, и может устанавливаться хоть на крайнем севере - ее рабочие диапазоны температур от минус 40 до плюс 60 градусов. Она оборудована специальной системой подогрева и охлаждения, которая препятствует замерзанию или запотеванию приборов.
«Но главная ее особенность заключается именно в аналитической функции», - подчеркнул Евгений.
Оператор может также выбрать объект мониторинга: камера сможет следить за выбранным сектором, конкретной точкой или же за заданной линией. Помимо этого у системы есть функция панорамной съемки.
Кроме стационарных тепловизионных комплексов в линейке Hikvision также есть портативные тепловизоры. Устройства имеют слот для SD-карт, аккумулятор обеспечивает до пяти часов непрерывной работы. Они могут быть задействованы при проведении спасательных операций, при борьбе с контрабандой, а также для обнаружения возгораний, охраны границ и для решения многих других специальных задач.