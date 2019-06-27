На форуме «Армия-2019» Путину показали макет робота радиоэлектронной борьбы

На форум «Армия-2019» прибыл президент России Владимир Путин. В сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу российский лидер начал осмотр экспозиции в крытом павильоне. На одном из стендов представлен макет робота радиоэлектронной борьбы, который разрабатывают в военном технополисе «Эра». Боец научной роты рассказал Верховному главнокомандующему о преимуществах перспективной разработки.

«Актуальность данной разработки заключается в многофункциональности и мобильности данного устройства по сравнению с другими беспилотными аппаратами. В состав комплекса входит макет радиоэлектронной борьбы и пульт дистанционного контроля и видеонаблюдения. В данный момент спроектирована платформа, позволяющая разместить на себе модульные блоки целевой нагрузки, а также спроектированы и собран пульт дистанционного контроля и видеонаблюдения», - рассказал он.

Научные роты активно привлекают и к разработкам других предприятий ОПК. Например, президенту представили новейший газосигнализатор, который позволяет почти мгновенно определять содержание вредных веществ в воздухе. Военнослужащие оптимизировали его конструкцию и протестировали программное обеспечение. В будущем по этой технологии планируют создать средства химической разведки.