Основатель «Рольфа» заявил, что не вернется в Россию после обысков

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров, который сейчас находится за границей, не собирается возвращаться в Россию после обысков, проходящих в автосалонах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости».

Бизнесмен отметил, что в последнее время ему часто предлагали продать бизнес. В связи с этим он думает, что обыски могут быть как-то связаны с рейдерским захватом.

Петров добавил, что против него уже было возбуждено уголовное дело.

Согласно версии следствия, основатель «Рольфа» выводил за границу средства компании.

По словам самого бизнесмена, в СК заинтересовались его фигурой после событий 2014 года.

«Речь шла о том, что "Рольф" вроде бы купил какую-то компанию, заплатил не столько, сколько она стоит, завысил что-то и использовал подложные документы», - рассказал он.

Ранее сотрудники ФСБ и СКР проверили центры компании в Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудники пожаловались: оперативники препятствуют деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.