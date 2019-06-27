Военные химики ЦВО на Урале и в Поволжье прошли проверку боеготовности
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа обеспечили перегруппировку войск, которые задействованы во внезапной проверке боеготовности. Учения прошли в Самарской и Свердловской областях.
Военнослужащие выявили обстановку на маршрутах движения и районах действий войск. Личный состав преодолел огненно-штурмовую полосу.
Кроме того, прошла комплексная тренировка с огнеметными подразделениями. В ней приняли участие экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС 1А «Солнцепек».
Расчеты термодымовых машин ТДА-2К прикрыли крупный железнодорожный узел, на котором выполнялась погрузка техники с помощью аэрозольных завес. А с помощью авторазливочных станций АРС-4 КМ на базе КамАЗа военные провели обработку от отравляющих веществ.
В проверке боеготовности были задействованы около 500 военных и около 50 единиц спецтехники.