Европа в пекле: аномальная жара бьет рекорды

В Европе аномальная жара - температура уже побила национальные рекорды во Франции и Германии. Термометры показывают больше 40 градусов.

В Италии в нескольких городах ограничили движение автомобилей, чтобы сократить количество вредных выбросов. В Испании жара спровоцировала сильнейшие за 20 лет природные пожары. Огонь бушует на северо-востоке страны, пламя подбирается к автотрассам и населенным пунктам. В Барселоне власти готовы ограничить продолжительность рабочего дня.

«Здесь сейчас плюс 43, ночью 33, жара по всей Европе, на солнце никто не выходит, но даже в тени очень жарко, а кондиционеры есть далеко не у всех. Во всей Европе аномальная жара», - рассказала «Звезде» жительница Барселоны Светлана Сахарова.

Девушка также рассказала, что в новостях сообщили о трех погибших от жары во Франции.