Захарова заявила об использовании моряков Украиной для шантажа РФ

Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Незалежная не просто отказалась от предложения России, но даже не захотела его обсуждать, что, по мнению дипломата, парадоксально. Захарова считает, что российская сторона в очередной раз протянула руку Киеву, невзирая на агрессивную позицию официальной Украины.

Захарова подозревает, что Украине нужны не сами моряки, а шум вокруг них. Она утверждает, что именно с этой целью их отправили в Керченский пролив в 2018 году. Такое мнение она выразила в эфире канала «Россия 1».

«То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России!» - сказала она.

Дипломат уверена, что Украина использует моряков для шантажа России и как аргумент для обвинения.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали недалеко от Керчи три корабля ВМС Украины, которые вошли в территориальные воды России. Моряки никак не отреагировали на предупреждения пограничников и не прекратили движение. Их арестовали и обвинили в нарушении госграницы.