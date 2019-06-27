Минобороны РФ получит ракеты для С-400 и «Искандер-М»

Министерство обороны России заключило госконтракты на поставку ракет для комплексов ПВО С-400 и «Искандер-М» на пятом форуме «Армия-2019». Об этом заявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.

Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Л.В. Люльева заключило с ведомством госконтракт на поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса «Искандер-М», а «Московский машиностроительный завод "Авангард"» - на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01 для С-400.

Детали контракта не уточняются.

Юбилейный пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.