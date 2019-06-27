ЕС продлил экономические санкции против России на 2020 год
Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов.
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Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года. Европейские лидеры единогласно согласились сохранить ограничительные меры в отношении определенных секторов экономики нашей страны.
Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
В сообщении Совета ЕС говорится, что решение было принято после обсуждения состояния выполнения Минских соглашений.
Накануне Москва продлила продовольственное эмбарго - запрет на ввоз продуктов из США и Евросоюза будет действовать до конца 2020 года.