Минобороны заключило контракты на поставку подлодок «Ясень-М» и «Лада»

Министерство обороны России на пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» заключило госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М» и дизель-электрических «Лад».

Детали контрактов не уточняются. Заключены они с «Северным машиностроительным предприятием» и «Адмиралтейскими верфями». Об этом сообщил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента России Владимира Путина.

Также Минобороны заключило контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ.

Юбилейный форум «Армия-2019» завершится 30 июня. Он проходит в подмосковном парке «Патриот», где ознакомиться со всеми новинками на стендах все желающие смогут уже с 28 июня.