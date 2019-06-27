Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

С 1 июля, после резкого ухудшения погодных условий в Москве, в столицу вернется тепло.

Воздух прогреется до 25 градусов. При этом могут идти кратковременные осадки. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Ранее в МЧС предупредили о непогоде в Москве 27 июня. В столице весь день будет идти сильный дождь с грозой и градом.

Синоптики добавляют: в ближайшие дни уровень атмосферного давления в столице резко понизится. Этот показатель может побить рекорд 63-летней давности.