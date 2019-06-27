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Партию Су-57 и «Ночных охотников» поставят для Минобороны РФ

Татьяна Полуказакова
16:31 27.06.2019
Госконтракты на поставку были заключены в рамках пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 и ударных вертолетов Ми-28НМ заключило Минобороны. Это произошло на полях юбилейного пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента России Владимира Путина.

Договоры подписали с холдингами «Сухой» и «Вертолеты России». Сумма контрактов и количество техники не уточнялись.

Сегодня проходит третий день «Армии-2019». Форум завершится 30 июня. Ознакомиться с новинками на стендах в подмосковном парке «Патриот» можно с 28 июня.

Су-57 - истребитель пятого поколения. Среди его главных преимуществ - полеты на сверхзвуке без форсажа и высокая маневренность.

Ми-28НМ - модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н. Его главная задача - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Обновленная машина получила новый локатор, который обеспечил круговой обзор, а также новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

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