Медведчук провел встречу с главами ЛНР и ДНР

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что с главами ДНР и ЛНР обсудил выполнение Минских соглашений, снятие экономической блокады Донбасса и важность принятия закона об амнистии. Переговоры состоялись в Минске.

«Мы подробно остановились на вопросе, что основой и фундаментом Минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная рада Украины», - сказал Медведчук.

Он отметил, что вопросы связаны с принятием законов о выборах, об амнистии. Также они обсудили вопросы фиксирования в украинской конституции особого статуса территорий ЛНР и ДНР так, как это предусмотрено в Минских соглашениях.

По словам Медведчука, выполнение политических пунктов «Минска-2» должно стоять во главе угла. Он выразил уверенность, что без политического урегулирования решение отдельных вопросов затянется, сообщает РИА Новости.

Украинские власти ведут военную операцию против ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве, с апреля 2014 года. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали почти 13 тысяч человек.

Минскими соглашениями предусмотрено полное прекращение огня в Донбассе и отвод обеими сторонами всех тяжелых вооружений. Также в соглашениях прописано: амнистия для всех участников конфликта, установление особого статуса для самопровозглашенных ДНР и ЛНР и проведение там местных выборов.

Власти России многократно подчеркивали, что урегулирование конфликта в Донбассе должно проходить в полном соответствии с данными договоренностями.

Ранее на Украине анонсировали обмен пленными с ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник согласились освободить четырех удерживаемых человек.