«Эвакуацию проводила одна»: стюардесса о жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

После совершения жесткой посадки пассажирским самолетом Ан-24 в Бурятии, в результате которой погибли два человека, было возбуждено уголовное дело.

По данным «МК», эвакуацию 43 пассажиров в одиночку провела 41-летняя бортпроводница Елена Лапуцкая. Сейчас женщина находится с переломом ребер в больнице.

Она отметила, что не знает, что стало причиной произошедшего, однако во время самого полета «ничего странного» не заметила.

«В задний аварийный выход в хвостовой части. В передней части, где кабина находится, уже был дым. Я одна предпринимала все эвакуационные меры», - добавила женщина.

По ее подсчетам, время эвакуации составило пять минут. При этом сами пассажиры активно помогали выбраться из самолета человеку с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, сегодня, 27 июня, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Судно выкатилось за пределы ВПП и врезалось в здание очистных сооружений, после чего загорелось.

В результате трагедии погибли два члена экипажа, все пассажиры остались живы. По последней информации, 22 человека пострадали, семерых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.