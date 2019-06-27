СК возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Его подозревают в махинациях с валютой.

«Следственным комитетом Российской Федерации в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ», - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии СК, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями трех компаний и незаконно выводил средства за рубеж.

«С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей», - говорится в сообщении СК.

После этого средства были перечислены на счет кипрской компании в австрийском банке, после чего, по сообщению СК, поступили в обращение Петрова.

Ранее сотрудники ФСБ и СКР проверили центры компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Как минимум одно подразделение было выведено на улицу, а его работа была парализована.