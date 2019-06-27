Останки гигантской птицы весом полтонны нашли в Крыму

В Крыму, в пещере под трассой «Таврида», палеонтологи обнаружили окаменелости самой крупной птицы Северного полушария. О редкой находке сообщает специализированное издание Journal of Vertebrate Paleontology.

Как отмечают специалисты, вес птицы, которая получила название Pachystruthio dmanisensis, составляет практически полтонны. Несмотря на это, она очень хорошо бегала, однако не умела летать. Такой вывод палеонтологи сделали, исследовав кости птицы.

Уточняется, что она жила около полутора миллионов лет назад. Это одна из крупнейших птиц, когда-либо обитавших на планете.