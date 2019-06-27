В столице Туниса прогремело два взрыва

В Тунисе произошло два взрыва, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. В результате происшествия погиб полицейский, еще девять человек ранены.

Первый взрыв произошел недалеко от посольства Франции, еще один - у Национального контртеррористического управления.

По сообщению посольства РФ, граждане России в результате взрыва не пострадали.