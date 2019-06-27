В столице Туниса прогремело два взрыва
В результате взрывов погиб полицейский, еще несколько человек получили ранения.
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В Тунисе произошло два взрыва, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. В результате происшествия погиб полицейский, еще девять человек ранены.
Первый взрыв произошел недалеко от посольства Франции, еще один - у Национального контртеррористического управления.
По сообщению посольства РФ, граждане России в результате взрыва не пострадали.
«МВД республики расценивает данные акции как теракт. Посольство находится в контакте с компетентными органами. В настоящее время сведений о пострадавших в результате терактов гражданах России не поступало», - цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.