Шойгу пожелал «блестящей карьеры и веры в себя» выпускникам военных вузов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пожелал выпускникам военных вузов сделать блестящую карьеру и верить в себя. Об этом он заявил на приеме в честь выпускников военных вузов.

«Уважаемые выпускники, через месяц вам предстоит активно включиться в работу, на практике совершенствовать полученные знания и навыки, осваивать современное вооружение, искать новые формы подготовки личного состава», - заявил министр.

Шойгу выразил уверенность, что выпускники приложат все силы для выполнения задач, которые поставил перед вооруженными силами верховным главнокомандующий.

Министр пожелал выпускникам «профессионального роста, блестящей карьеры и веры в себя».

На приеме также присутствовал президент России Владимир Путин. Он заявил, что от офицерского корпуса в большой степени зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны, по качественному развитию ВС, правоохранительных органов и спецслужб.