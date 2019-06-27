Нацбанк Грузии оценил ущерб от сокращения турпотока из России

Из-за сокращения потока туристов из России экономика Грузии потеряет порядка трехсот миллионов долларов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы грузинского Нацбанка.

Отмечается, что точные прогнозы сейчас сделать сложно.

«Согласно первым расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около $200-300 млн в течение оставшейся части года», - подсчитали предварительные убытки в Нацбанке.

Напомним, в связи с массовыми акциями протеста в Грузии Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещается летать в Грузию.

На фоне этого грузинский лари достиг своего исторического минимума. В министерстве экономики страны потерю туристов из России назвали «серьезным шоком».