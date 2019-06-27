В России меняются правила выплаты пенсий

С первого июля в России начнется выплата пенсий по новым правилам: впервые с учетом повышения пенсионного возраста.

Пенсионный фонд России также пересчитал размер социальных доплат - ежемесячные выплаты выросли на 523 рубля для 4,4 миллионов человек. Кабинет министров, в свою очередь, расширил список профессий, по которым положена 25-процентная надбавка.

Для адаптации к новым параметрам в первые несколько лет переходного периода предусмотрена специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она будет действовать для тех, кто по прежнему законодательству должен был выйти на заслуженный отдых в 2019-2020 годах.