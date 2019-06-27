Россия и Армения заключили ряд контрактов на форуме «Армия-2019»

Компании Военно-промышленного комплекса Армения и Россия подписали контракты на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», и планируют заключить еще несколько сделок на поставку продукции военного назначения. Об этом «Звезде» рассказал председатель ВПК Армении Аветик Керобян.

«Техническое сотрудничество развивается сейчас очень динамично, у нас с Россией подписаны и намечаются подписания новых контрактов на поставку продукции военного назначения. Ну и как Военно-промышленный комитет мы занимаемся развитием именно военно-промышленного аспекта этого сотрудничества. У нас есть наработки развития связей, между предприятиями Армении и России, и уже есть конкретные шаги, предпринятые в этом направлении», - заявил он.

Также Керобян рассказал о продукции, которую Армения привезла на форум в парк «Патриот». По его словам, на стенде страны представлены четверть компаний ВПК Армении.

«Представлена продукция самого разного спектра: амуниция (военная форма, бронежилеты, военная обувь), огнестрельное оружие, боеприпасы, также представленная совершенно новая техника - тепловизоры, оптика, лазерное и радиолокационное оборудование», - отметил председатель ВПК Армении.

Керобян подчеркнул, что Армения рассматривает форум, как эффективную площадку, где возможно договорится о международном сотрудничестве с разными странами.

«Мы рассматриваем форум "Армия", как наиболее эффективный путь развития военно-технического сотрудничества не только с Российской Федерацией, но и со странами, которые традиционно участвуют в работе этого форума. Обязательно планируем участвовать в будущих редакциях этого форума, и надеемся на дальнейшее развитие формата "Армии"», - сказал Аветик Керобян.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.