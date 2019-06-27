Леопарды подрались из-за кабана и упустили добычу

В Южной Африке леопард поймал кабана-бородавочника, однако вынужден был вступить в схватку со своим сородичем, который захотел отобрать его добычу. Пока хищники дрались, их жертва успела ускользнуть.

Забавный эпизод случился в национальном парке Крюгера. Кадры произошедшего выложены на YouTube-канале Kruger Sightings.

На записи видно, как леопард прыгнул на кабана. Хищник схватил его сзади, опасаясь клыков бородавочника, слышны визги парнокопытного. Млекопитающее пытается вырваться из лап зверя, но у него ничего не получается. В итоге уставший и израненный кабан перестал издавать звуки.

На шум пришел другой леопард. Увидев добычу, он тоже захотел ей поживиться и вступил в схватку с соперником. Пока кошки сражались за еду, кабан незаметно ушел и направился к своей норе. Судя по всему, леопарды обнаружат пропажу, когда между ними закончится поединок.