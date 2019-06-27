На Кубани задержали «двойника» Цапка

Полиция задержала подозреваемого в краже мужчину, похожего на главаря кущевской банды Сергея Цапка. Об этом сообщили в УМВД по Сочи.

«Подозреваемый в совершении кражи, похожий на Цапка, задержан в Сочи», - цитирует ТАСС представителя МВД.

Ранее жители Сочи обратились в прокуратуру с заявлением, что видели человека, который был похож на умершего в СИЗО Сергея Цапка. По их мнению, он инсценировал свою смерть. Человек, которого спутали с главарем кущевской банды, оказался находящимся в федеральном розыске уроженцем Бишкека.