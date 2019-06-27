ФСБ и СКР пришли с обысками в офисы автодилера «Рольф»

Обыски проходят в салонах автодилера «Рольф», находящихся в Москве и Петербурге.

Сотрудники следственного комитета появились в центрах около девяти часов утра и предъявили постановление, дающее им право осуществлять поисковые мероприятия.

«Сотрудники СК препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам», - передает сообщение представителей компании РИА Новости.

Кроме того, как минимум одно подразделение было выведено на улицу, его работа полностью парализована.

Оперативники, по словам представителей «Рольфа», создают значительные неудобства, так как «люди в масках сидят в клиентской зоне».

При этом, как уточнили в компании, «Рольф» открыт к сотрудничеству с органами и предоставляет всю документацию СК согласно запросам.