В Коломне пройдет масштабный велофестиваль

Велофестиваль в Коломне, который пройдет 20 июля, станет настоящим праздником для города. Что ждет гостей праздника, рассказала телеканалу «360» руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«Помимо тех красот и достопримечательностей, которые есть в Подмосковье, людям нужны события, например, фестивали, на которые можно приезжать всей семьей. Поэтому мы объединили и культуру, и инфраструктуру отдыха - сам велозаезд и велофестиваль», - заявила она.

Она рассказала, что выбрать себе дистанцию сможет каждый, и для этого не обязательно быть профессионалом. На месте будут проведены несколько заездов, например, детские и костюмированные. Взрослые смогут свои силы попробовать на трех дистанциях: 30, 50 и 90 километров. Трасса из Коломны в Озеры, протяженностью 90 километров, считается символичной, ведь в 2019 году Московская область отмечает 90-летие.

Галкина добавила, что велосипедный праздник будет проходить каждый год и проводить его будут на разных площадках.