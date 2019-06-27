В преддверии саммита G20 на Осаку надвигается мощный тайфун

В японской Осаке идут финальные приготовления к саммиту «Большой двадцатки». До одного из важнейших мировых политических событий осталось меньше суток. В городе усилены меры безопасности - порядок будут обеспечивать больше 30 тысяч полицейских.

На центральных улицах ограничено движение транспорта, выставлены ограждения. Запрещен проезд автомобилей и рейсовых автобусов по скоростным магистралям, в том числе в аэропорт.

Готовятся местные власти и к удару стихии. В преддверии саммита японские метеорологи выступили с неприятным известием: на Осаку обрушился тропический циклон, который может перерасти в тайфун. Как передал с места событий корреспондент «Звезды», в дальнейшем ожидаются подтопления и оползни. Все это может повлиять на расписание прибытия мировых лидеров, которые сейчас уже держат курс на Осаку.

Япония впервые станет хозяйкой форума G20. Ожидается, что лидеры стран «двадцатки» обсудят проблемы глобальной экономики, вопросы торговли, инвестиций и инноваций.

У российского лидера Владимира Путина запланировано около десяти встреч с мировыми лидерами. В первый день саммита состоятся переговоры президента РФ с американским коллегой Дональдом Трампом.