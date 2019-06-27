Танки, «Панцири» и «Торнадо-Г»: динамический показ прошел на полигоне «Алабино»

Третий день пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019» проходит в павильонах подмосковного парка «Патриот». Выставка работает и на полигоне «Алабино». Здесь можно увидеть всю мощь российской военной техники.

Динамический показ стартовал под гул танков. Первыми на площадке появились Т-90 и Т-80. Их сменили бронемашины десанта, зенитные «Панцири», оперативно-тактический комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Разумеется, без стрельбы не обошлось - артиллеристы дали впечатляющий залп по условному противнику.

С экипажем одной из боевых машин «Торнадо» удалось пообщаться корреспонденту «Звезды». Достойно представить новейшую технику нашим бойцам не помешала даже погода.

«Данная машина представляет собой реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Модификация 2Б17М. Данная машина основана на базе "Урала-4320", имеет 40 направляющих. Время полного залпа составляет 20 секунд», - рассказал военнослужащий Василий Старков.

«Торнадо-Г» - реактивная система залпового огня. 40 снарядов обеспечивают поражение на площади 300 на 400 метров.

Военно-технический форум «Армия-2019» начался 25 июня и завершится в конце недели. Все желающие смогут ознакомиться с разработками с 28 июня.