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«Задние сиденья были вырваны»: пассажирка рассказала о жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Василиса Морозова
14:16 27.06.2019
Удар при посадке Ан-24 в Бурятии оказался настолько сильным, что некоторые сиденья в самолете вырвало, рассказала пассажирка.
© Видео: ТРК "Звезда"

Пассажирка самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Нижнеангарске, рассказала о том, как у самолета отказал двигатель и происходила эвакуация.

По словам Юлии Шумкиной, пассажиры должны были еще вчера, 26 июня, вылететь, но рейс из-за метеоусловий отменили. Когда в 8.30 утра лайнер вылетел, все были счастливы, пока не началась посадка.

«Посадка изначально началась очень жестко. Начало трясти самолет, все схватились за сиденья, все держались, как могли. Как я понимаю, мы даже не падали. Мы ехали по взлетной полосе. Один двигатель отказал. Получается, что скорость была большая. Скорость была большая, поэтому он вышел за пределы взлетной полосы. Видимо, там уже началось торможение. Или занесло самолет. Случилось то, что случилось», - рассказала девушка.

Как отметила пассажирка, удар при посадке оказался настолько сильным, что некоторые сиденья в самолете вырвало, а кому-то из пассажиров порезало ногу.

«Мы были пристегнуты, но был сильный удар. Задние сиденья были вырваны. Они вылетели. Женщина сидела в хвосте, видимо, ногу ей порезало. Ее передо мной вытаскивали. Мужчины схватили и вытащили, потому что она сама идти не могла», - добавила Шумкина.

По словам девушки, стюардесса открыла задний выход, поскольку передний был заблокирован. В районе кабины пилота все горело.

«Эвакуационный выход тоже был закрыт, потому что там крыло дымится. С другой стороны в хвосте стюардесса открыла. Началась давка. Это человеческий фактор, дым начал поступать в кабину, испугались, начали давить друг на друга, чтобы быстрее выбраться. Выбрались все», - подчеркнула пассажирка.

Девушка отметила, что никто из пассажиров за свои чемоданы не хватался. Поэтому все и выбрались достаточно быстро. Сама Юлия оставила свои вещи в самолете, на ней осталась лишь сумка с документами.

Напомним, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Нижнеангарске, врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. В результате трагедии погибли оба пилота, всем пассажирам рейса удалось спастись. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.

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