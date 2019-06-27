Новый боевой корабль ВМС США столкнулся с сухогрузом в Канаде

Американский боевой корабль класса Freedom ВМС США столкнулся с причальным фрахтовщиком «Квебекуа» в Монреале. Боевой корабль был абсолютно новый и только-только должен был быть введен в эксплуатацию под номером USS Billings, пишет The Drive.

В результате столкновения с сухогрузным судном повреждения получили оба корабля. Инцидент произошел 24 июня, когда USS Billings вышел в море. После ЧП судно задержали в Монреале для дальнейшего осмотра, хотя оно было способно плыть на свою базу во Флориде. Отмечается, что корабль получил повреждения моста правого борта.

«ВМС США проводят расследование, чтобы понять, что произошло и почему. Мы вынесем все уроки из случившегося, чтобы в дальнейшем быть уверенными в безопасности наших операций», - заявил командир военно-морского флота, сотрудник пресс-службы Naval Surface Force Atlantic Кортни Хиллсон.

Как отметили в российском паблике «Военный Осведомитель» во «ВКонтакте», инцидент не лучшим образом сказался на репутации Военно-Морского Флота США, «поскольку в очередной раз подрывает эффективность и оправданность десятилетних глобальных разработок».