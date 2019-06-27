Главы ДНР и ЛНР согласились на обмен пленными

Глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник согласились освободить четырех удерживаемых человек.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», - заявил Пушилин.

Так он ответил на просьбу Виктора Медведчука, главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», передает ТАСС. Глава ЛНР Леонид Пасечник добавил, что людей передадут в Минске в пятницу.

Ранее сопредседатель партии Вадим Рабинович анонсировал возможный обмен пленными между Киевом и Донбассом. Он отметил, что в будущем ожидаются освобождение пленных и переговоры.