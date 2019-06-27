В Раде рассказали о планах команды Зеленского перенести столицу Украины

Администрация украинского президента Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева в другой город, рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Гениальную вещь сказала администрация президента. Столицу Украины надо перенести в другое место», - рассказал он телеканалу «112.Украина».

По словам Рабиновича, «это было официальное заявление партии Зеленского». Случившееся он назвал шуткой.

«Я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем? Ну это же вообще уже какой-то начинается анекдот», - добавил украинский депутат.

Ранее депутат сообщил, что 27 июня состоится встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР, в результате которой может начаться обмен пленными.