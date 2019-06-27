Меркель вновь стало плохо на официальном мероприятии

Канцлер Германии Ангела Меркель снова почувствовала себя плохо на официальном мероприятии. Во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера у Меркель произошел приступ дрожи, подобный тому, который случился у нее 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этот раз помощники канцлера предложили ей стакан воды, чтобы успокоиться, но она от него отказалась. Через некоторое время стало заметно, что дрожь утихла, и Меркель стало лучше. Все это время видеокамеры фиксировали происходящее, и состояние канцлера не ускользнуло от их объективов.

Позже пресс-секретарь канцлера заявила, что здоровью Меркель ничего не угрожает, она чувствует себя лучше и планирует вылететь в Японию на саммит G20.

Напомним, неделей ранее, 18 июня, Меркель во время встречи в Владимиром Зеленским также внезапно начала сотрясаться всем телом и несколько раз меняла положение рук, пытаясь унять приступ. Позже она объяснила журналистам, что ей стало плохо от обезвоживания. Выпив несколько бутылок воды, она почувствовала себя лучше. Как пишет РИА Новости со слов врача-терапевта Натальи Уклеиной, подобный приступ могло вызвать обезвоживание при сахарном диабете.