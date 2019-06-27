Камеры наблюдения аэропорта засняли видео крушения Ан-24 в Бурятии

Аварийная посадка самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Бурятии обернулась трагедией. Погибли оба пилота. Telegram-канал Baza опубликовал кадры крушения с камер наблюдения аэропорта в Нижнеангарске.

На ролике видно, как самолет быстро едет по взлетно-посадочной полосе после приземления. После этого появляются клубы черного дыма, а вслед за самолетом едет пожарная машина.

Сегодня утром самолет после совершения жесткой посадки выкатился за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений. После этого произошел пожар. Всем пассажирам Ан-24 удалось спастись. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Один из пассажиров самолета рассказал, как людям приходилось выбираться. По его словам, проблемы у Ан-24 начались еще в полете.